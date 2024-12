Majorque - FC Barcelone : les compos officielles

Le Barça va-t-il reprendre sa marche en avant ? Coincés en Liga, avec 2 défaites et 1 nul lors des 3 dernières journées, les Catalans ont vu les 2 clubs de Madrid, le Real et l’Atlético, revenir sur leurs talons dans la course au titre. Les hommes d’Hansi Flick se rendent à Majorque chez le 6e de Liga, qui reste lui sur 2 succès.

Pour cette affiche, Barcelone retrouve Lamine Yamal comme titulaire côté droit. Lewandowski est laissé sur le banc, Torres le remplaçant en pointe devant Dani Olmo, avec Raphinha côté gauche. Pedri et Casado formeront le milieu, devant la défense habituelle. Pour Majorque, Roman est dans le but, l’équipe organisée en 4-2-3-1. Samu Costa et Morlanes sont devant la défense. Darder, Sanchez et Valery derrière Muriqi en pointe.

Les compositions

Majorque : Roman - Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica - Morlanes, Samu Costa - Darder, Sanchez, Valery - Muriqi

FC Barcelone : Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Casado, Pedri - Yamal, Olmo, Raphinha - Torres