Bayern - PSG : l’expulsion totalement évitable d’Ousmane Dembélé

Soir de choc à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain pour la cinquième journée de Ligue des Champions et les deux équipes ont besoin de points. Dominants dans leur championnat respectif, Bavarois comme Parisiens ont montré des difficultés dans cette campagne européenne avec déjà deux défaites chacun au compteur. Si les Allemands ont remporté leurs deux autres rencontres, les Franciliens, eux, ont enregistré un succès et un match nul. Le Bayern est donc 19ème avec six points tandis que le PSG est 25ème, et donc virtuellement éliminé, avec quatre unités et les deux équipes ont besoin de gagner ce soir pour remonter au classement.

A la 38ème minute, sur un corner tiré par Joshua Kimmich, le gardien russe Matvey Safonov, titularisé à la place de Gianluigi Donnarumma, a été gêné au premier poteau et a totalement manqué son intervention des poings. Le défenseur coréen Kim Min-Jae rodait derrière et a donc pu pousser le ballon de la tête dans le but vide. Mais au début de la seconde période, le PSG a dû encaisser une autre mauvaise nouvelle. Déjà averti en première période pour protestation trop virulente, Ousmane Dembélé a reçu un deuxième jaune synonyme d’expulsion, après un tacle appuyé devant Alphonso Davies à plus de 60 mètres des cages parisiennes. Une faute totalement stupide.