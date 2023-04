Mercato : un favori se dégage enfin pour Victor Osimhen

La suite après cette publicité

La bombe du jour. Depuis son départ du LOSC Lille, Victor Osimhen a bien grandi, puisqu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants de la planète football sous les couleurs de Naples. Si les Partenopei sont leaders incontestés de Serie A cette saison, c’est en grande partie grâce à l’international nigérian, auteur de 21 buts en 23 matchs de championnat et qui cartonne aux côtés du phénomène Khvicha Kvaratskhelia. Forcément, tous les regards sont braqués vers l’ancien joueur de Wolfsburg ou encore de Charleroi.

D’autant plus qu’au moment d’entamer les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Napoli, qui affrontera l’AC Milan, fait partie des outsiders à la victoire finale en Ligue des Champions. Et que les performances de Victor Osimhen décideront peut-être du sort de la formation italienne en Europe. Mais alors que son contrat avec Naples court jusqu’en juin 2025, le natif de Lagos agite le Vieux Continent.

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. Je suis incroyablement reconnaissant envers Naples. Nous trouverons une bonne solution ensemble », avait-il récemment déclaré à propos de son avenir, laissant clairement planer le doute à ce sujet. Si nous vous révélions récemment que Luis Campos s’activait sérieusement pour tenter d’attirer Osimhen au PSG cet été, Sky Sport Germany avance ce mardi que le principal intéressé est assurément prêt à rejoindre le Bayern Munich en fin de saison.

La direction du club bavarois apprécie énormément l’ancien buteur des Dogues, ce dont sont parfaitement conscients Osimhen et son entourage. Reste à connaître la position de Thomas Tuchel sur ce dossier, mais aussi à se mettre d’accord avec Aurelio De Laurentiis. Naples pourrait réclamer environ 130 M€ pour laisser filer un élément recruté 75 M€ à Lille en 2020. Sky précise que si le nouvel entraîneur du Bayern validait cette piste, les décideurs munichois auraient moins de mal à s’aligner sur le prix demandé par le club italien, mais aussi que Gonçalo Ramos (Benfica) pourrait être une option moins chère envisagée dans les prochains mois. Victor Osimhen, qui a déjà fait part de son rêve de découvrir la Premier League, semble en tout cas avoir fait un bon pas en avant pour la suite de sa carrière.