Real Madrid : les deux candidats pour remplacer Sergio Ramos

Chaque été pratiquement, Sergio Ramos est au cœur d'un feuilleton à Madrid. Si jusqu'ici le défenseur andalou est toujours resté, cette fois-ci le temps presse, puisque son contrat expire en 2021. Les discussions entre les deux parties ont déjà démarré, et l'international espagnol va se réunir avec son président Florentino Pérez dans la journée de lundi pour accélérer les négociations.

Selon les médias ibériques, les deux clans sont condamnés à s'entendre, tout d'abord parce que l'importance que peut avoir l'Andalou dans l'équipe est colossale, mais aussi parce qu'il souhaite prendre sa retraite à Madrid. Et ce, malgré le coup de fil de Leonardo... Seulement, la situation financière actuelle ne facilite pas les négociations, et le Real Madrid cherche la formule pour offrir un nouveau salaire à son joueur sans mettre en péril son économie.

Deux défenseurs espagnols

Quoi qu'il en soit, les dirigeants merengues travaillent déjà sur le "nouveau Ramos". Pour prendre la place du joueur de 34 ans sur le moyen terme, mais aussi pour renforcer une défense qui a de nombreuses lacunes cette saison. Raphaël Varane est dans le dur et Militao n'a toujours pas convaincu. Les Madrilènes pensent à deux joueurs comme l'explique Sport. Le média dévoile le nom du Citizen Eric Garcia (19 ans), dont le contrat expire en juin prochain. Le FC Barcelone est le principal candidat pour le rapatrier, mais les Merengues sont prêts à déjouer les plans de leur rival et s'offrir le joueur formé à La Masia.

Le deuxième nom est un autre international espagnol, Pau Torres de Villarreal. Du haut de ses 23 ans, il s'affirme comme la relève de Gerard Piqué en sélection et ne manque pas de prétendants à l'international. Une option qui est cependant un peu plus onéreuse, puisque sa clause est de 50 millions d'euros et qu'on imagine mal le Sous-Marin Jaune faire un prix aux formations intéressées. Enfin, le nom de David Alaba est aussi cité, mais son arrivée à Madrid est peu probable puisque ses exigences salariales seraient trop importantes.