Serie A : Cagliari surprend l’Atalanta, le Genoa vient à bout du Hellas Vérone

Suite de la 31ème journée de Serie A ce dimanche en début de soirée. L’Atalanta se déplaçait en Sardaigne pour y défier Cagliari, sur la pelouse du stade de l’Unipol Domus. Cette rencontre était très importante pour les locaux qui espéraient réaliser un gros coup pour poursuivre leur mission maintien dans l’élite italienne, tandis que les visiteurs voulaient maintenir une belle forme dans la course à l’Europe. Rapidement, le match a basculé en faveur de la Dea grâce à l’ouverture du score de Gianluca Scamacca (13e). Mais peu avant la pause, Tommaso Augello est parvenu à égaliser pour le Sardi (42e). En seconde période, Cagliari a été récompensé de leur domination avec le but de la victoire signé Nicolas Viola (88e). Avec cette victoire (2-1), les joueurs de Claudio Ranieri grimpent à la 13ème place, tandis que la Dea reste à la 6ème position.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Atalanta 50 30 21 15 5 10 55 34 13 Cagliari 30 31 -20 7 9 15 32 52

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Hellas Vérone, en grande difficulté, accueillait à domicile le club du Genoa, sur la pelouse du stade Marc Antonio Bentegodi. Alors que les Gialloblu ont réussi à ouvrir le score rapidement avec Federico Bonnazzoli (8e), ce sont finalement les Génois qui sont repartis avec la victoire. En effet, dans une partie équilibrée, les joueurs d’Alberto Gilardino se sont montrés plus réalistes et plus efficaces devant le but. Avant la mi-temps, Caleb Ekuban a réussi à égaliser (45e), avant que l’infatigable Albert Guðmundsson n’inscrive son 12ème but de la saison, scellant ainsi la victoire de son équipe (1-2). Au classement, le Genoa campe la 12ème place, alors que Vérone est toujours en grand danger avec cette 17ème position.