Ligue 1 : Lille s'impose d'une courte tête à Lyon et réalise une belle opération

En clôture de la 26ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais (9e, 38 pts) accueillait le LOSC Lille (11e, 36 pts) pour une affiche prometteuse entre deux formations toujours engagées sur la scène européenne mais plus en difficulté en championnat. Battus par Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Lillois restaient par ailleurs sur un triste match nul contre le FC Metz (0-0) et espéraient donc renouer avec le succès pour revenir en première partie de tableau. De son côté, l'OL de Peter Bosz, défait à une seule reprise lors de ses onze derniers matches, voulait reprendre sa marche en avant après le nul concédé, le week-end dernier, face au RC Lens (1-1). Organisés en 4-2-3-1 avec la présence de ses recrues Faivre et Ndombele, les Lyonnais prenaient alors rapidement le contrôle de la possession au Groupama Stadium. Portés par les chants de leurs supporters, les Gones se créaient ainsi la première grosse situation mais Dembélé butait sur Jardim (11e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le rythme de ce choc baissait très nettement et cette physionomie allait finalement profiter aux Lillois. Opportuniste et laissé seul au second poteau, Gudmundsson profitait d'un centre de Xeka pour punir l'OL (0-1, 35e). Piqués à vif, les hommes de Peter Bosz repartaient à l'attaque mais Faivre voyait sa belle frappe du gauche passer légèrement à côté du but des Dogues (42e). Menés à la pause, les Rhodaniens affichaient un visage assez décevant au retour des vestiaires. Il fallait d'ailleurs attendre les vingt dernières minutes pour voir l'OL à nouveau dangereux sur une frappe de Paqueta bien repoussée par Jardim (70e). Peu inspirés, les Gones pensaient bien égaliser à cinq minutes du terme mais Paqueta voyait finalement son but refusé pour une légère faute sur Grbic (86e). Dans les ultimes secondes, le score n'évoluait plus et Lyon chutait à domicile face à des Dogues vaillants. Avec ce résultat, l'OL chute à la 10ème place et voit Lille, désormais 8e, lui passer devant.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'Olympique Lyonnais

Le XI de départ lyonnais pour affronter le LOSC ! 👊🔴🔵#OLLOSC pic.twitter.com/Ads6f4rkZR — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2022

Le XI du LOSC Lille