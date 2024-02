JT Foot Mercato : les footballeurs sont les sportifs les mieux payés du monde

CR7 domine tout le monde !

Le média Sportico a dévoilé une liste avec les 100 sportifs les mieux payés de la planète en 2023. Attention on ne parle pas que de salaires ici, il y aussi les revenus de sponsors. Et on peut dire que le monde du foot est bien représenté puisque quatre footballeurs figurent dans le top 10. Du coup, à la sixième place de ce classement, on retrouve Neymar qui a gagné un peu plus de 112 M€ l’année dernière. Le Brésilien est juste devant son ancien coéquipier, Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien a récolté plus de 116 M€. À la 3ème place, encore un ancien Parisien ! On peut dire que Lionel Messi ne perd pas son train de vie royal aux États-Unis puisqu’il a gagné 120 M€ en 2023. Mais bon il est très loin du premier de ce classement : Cristiano Ronaldo. Même s’il a moins de Ballons d’Or, il peut se vanter d’avoir amassé une plus grande richesse. Le Portugais a récolté plus de 255 M€ l’année dernière, dont 55 provenant de marques telles que Nike, Herbalife, Armani, Tag Heuer, DAZN et PokerStars, sans parler de sa propre marque CR7. Il se régale.

Frenkie de Jong vers un départ du Barça ?

Frenkie de Jong est prêt à claquer la porte du Barça. Le média Esport3 indique que le Barça pourrait être obligé de sacrifier l’un de ses gros joueurs. Ces derniers mois, les noms d’Araujo et De Jong ont été les plus cités. Le média espagnol ajoute toutefois que le Néerlandais est prêt à s’en aller. Il serait très déçu de ce qu’il se passe au club depuis son arrivée. En cas de départ, il privilégie une équipe qui joue la Ligue des Champions et surtout qui peut la gagner. C’est un rêve pour le joueur qui pense ne pas pouvoir y arriver à Barcelone.

L'officiel du jour

Sans club depuis le 1er janvier et la fin de son contrat avec Botafogo, Diego Costa a trouvé une équipe : le Grêmio. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a pour mission de remplacer Luis Suarez dans l’effectif.