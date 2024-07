FC Barcelone : la Lazio prépare une offensive pour Vitor Roque

Alors qu’ils étaient un temps sur les tablettes de Mason Greenwood qui se rapproche de plus en plus de l’OM, la Lazio est en train de redessiner les objectifs offensifs de la période estivale pour le club de la capitale italienne. En effet, la Lazio connaît une inter-saison mouvementée après le départ précipité d’Igor Tudor, remplacé depuis par Marco Baroni. Avec de nombreux dossiers sur le feu sur ce mercato, les Biancocelesti ont coché certains noms dorés comme Nuno Tavares, qui devrait rejoindre Rome dans les prochains jours. Mais la direction de la Lazio, portée par le président Claudio Lotito et le directeur sportif Angelo Mariano Fabiani, a un rêvé qui peut paraître inaccessible sur le papier pour remplacer, sur la pointe de l’attaque, Ciro Immobile.

«Aujourd’hui est l’un des jours les plus difficiles de ma carrière. Après des années d’émotions, de victoires, de défaites, de sacrifices et de joies partagées, le moment est venu de vous dire au revoir. C’est un discours que je n’ai jamais voulu prononcer, mais la vie nous amène à prendre des décisions qui, bien que douloureuses, doivent être fait. Quand je suis arrivé ici, jeune et plein de rêves, je n’aurais jamais imaginé à quel point le lien était profond. J’évoluerai avec ce club, avec cette ville et, surtout, avec vous, les supporters. Vous étiez notre douzième homme sur le terrain, la force qui nous a poussé à surmonter les obstacles les plus difficiles et à célébrer les plus belles victoires», a écrit le désormais ancien capitaine de la Lazio dans une lettre adressée aux tifosi. Avec un départ aussi lourd, la Lazio se doit de passer à l’action pour remplacer cette légende du club romain.

La Lazio veut renforcer son attaque !

Selon nos informations, les dirigeants de la Lazio préparent une première offre pour Vitor Roque qui devrait prendre la forme d’un prêt avec une option d’achat évaluée à 25 millions d’euros. Néanmoins, d’après nos indiscrétions, le FC Barcelone n’est pas du tout pressé à l’idée de se débarrasser de sa pépite brésilienne malgré des débuts compliqués en Espagne. Les dirigeants catalans veulent, en accord avec leur nouvel entraîneur Hansi Flick, observer le natif de Timóteo pendant les premiers entraînements afin de juger sa place dans la rotation de la saison 2024/2025. La direction des Culés a conscience que le transfert de l’ancien crack de l’Athletico Paranaense représente un certain coût avoisinant un prix global de plus de 60 millions d’euros, qui plus est dans une situation économique loin d’être adéquate. Pour le moment, le joueur de 19 ans n’a pas donné signe d’envie de départ acté, mais aimerait néanmoins engranger de l’expérience européenne, en espérant s’imposer en Catalogne.

Pour la Lazio, le profil de Vitor Roque représente un pari intéressant. Avec le départ officialisé de Ciro Immobile pour le Beşiktaş, les Biancocelesti perdent son attaquant phare, présent au club depuis huit ans et pesant près de 207 buts en 340 rencontres. Plus gros salaire du club, la Lazio a une belle enveloppe disponible à réinvestir dans son secteur offensif, désormais composé presque exclusivement de Valentín Castellanos en pointe de l’attaque. Si Loum Tchaouna et Tijjani Noslin sont venus renforcer ces lignes, ils représentent avant tout des solutions sur les ailes. Si la priorité Vitor Roque ne trouve pas une issue positive, la Lazio a déjà listé plusieurs plans B tels que Boulaye Dia de la Salernitana, Giovanni Simeone du Napoli et Samed Baždar du Partizan Belgrade. La vente d’Immobile en Turquie permet notamment de faire des économies, montant du transfert et salaire compris, fixées approximativement à 10 millions brut.