Toute l'Europe est émerveillée par Bruno Fernandes, la terrible stat d'Eden Hazard en Ligue des champions

L'Europe émerveillée par Bruno Fernandes

On attend avec impatience le Manchester United-Paris Saint-Germain de la semaine prochaine. Pour l'enjeu de la rencontre bien sûr, mais aussi pour découvrir, dans ce qui est désormais son jardin d'Old Trafford, le prodige Bruno Fernandes. Le Portugais a encore été éblouissant hier contre Istanbul Baskasehir (4-1) avec un doublé et un penalty offert sur un plateau à Marcus Rashford pour le 3-0. L'ancien du Sporting fait la une de la plupart des journaux anglais ce matin. Le Daily Telegraph pense que ce recrutement l'hiver dernier «est un grand succès» pour MU. Le Daily Express estime que Fernandes «à la classe» pendant que le Daily Mirror voit qu'il a «quelque chose de spécial». Sa masterclass d'hier a eu un écho jusqu'au Portugal où A Bola consacre sa une au génie portugais ce matin. C'est «le boss de MU» pour le quotidien, qui estime que Bruno Fernandes est aux commandes des Red Devils depuis son arrivée.

La terrible stat d'Hazard en LDC

Un choc ce soir à San Siro, entre l'Inter et le Real Madrid (à suivre en direct commenté sur notre site à 21h). Un choc entre deux grandes équipes européennes, mais aussi un choc de la peur pour deux écuries en difficulté dans la course à la qualification aux 8e de finale. Pour le journal As, Zinedine Zidane pourra compter ce soir sur son milieu offensif belge, Eden Hazard, de retour depuis quelques semaines d'une longue blessure. Il ne sera pas de trop pour faire vaciller la défense interiste. Mais pourra-t-il trouver le chemin des filets ? C'est une question légitime pour le média, car ce dernier a fait les comptes : Hazard n'a pas marqué en Ligue des champions depuis désormais 3 ans ! Son dernier but remonte au 22 novembre 2017 à Qarabag, sous le maillot de Chelsea. Et si ce soir c'était la fin de la malédiction ?

Le duo CR7-Morata fait l'unanimité

La Juventus s'est qualifiée hier soir pour les 8e de finale de la Ligue des champions. Une victoire au forceps contre le club hongrois de Ferencváros (2-1) et encore une fois c'est le duo Cristiano Ronaldo-Alvaro Morata qui est venu sauver la maison. Le premier a égalisé alors que le second a donné la victoire à la Vielle Dame dans le temps additionnel. Une paire en attaque qui réjouit la presse italienne une nouvelle fois ce matin. Pour Tuttosport, ce sont «les as de la C1» alors que le Quotidiano Sportivo estime qu'ils ont «fait embrasser les 8e à la Juventus.» Le Corriere dello sport va plus loin et estime que «Morata a tout simplement sauvé la tête de Andrea Pirlo» hier. C'est vrai qu'un nul contre le club hongrois aurait fait tache dans le bilan du technicien italien.