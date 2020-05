Exclu FM : Lille et l’OM sur les traces d’Edon Zhegrova !

Edon Zhegrova n’a que 21 ans et il a pourtant déjà vécu 1000 vies. Ce milieu offensif kosovar gaucher a su, malgré les épreuves de la vie et les obstacles qui se sont mis sur son passage, se forger un mental d’acier pour accomplir son rêve, celui d’évoluer au plus haut niveau. Né en Allemagne, il a grandi au Kosovo. Rapidement, ses qualités techniques hors normes dépassent les frontières de ce petit pays des Balkans proche de l’Albanie. À 12 ans et demi, il s’envole pour Milan pour y passer un test avec l’emblématique club lombard. S’il termine premier sur 1500 candidats, l’AC Milan n’ose pas lui proposer de contrat par peur d’être sanctionné par la FIFA comme le FC Barcelone. Il retourne au pays et se trouve suivi par le club catalan, mais aussi par le PSG, qui ne vont pas plus loin, notamment du fait de son jeune âge.

À 15 ans, il débarque en Belgique du côté du Standard Liège. Là bas, il est jugé trop léger malgré une grande qualité technique. Une fois encore, son âge le bloque, mais il parvient à se stabiliser en Belgique dans le club de Saint-Trond où il évolue deux saisons sans jouer de match officiel. À 18 ans, Edon Zhegrova voit enfin sa carrière décoller du côté du Racing Genk. Quelques semaines après sa signature chez les pros, il voit la sélection nationale s’ouvrir à lui. Pour sa première cape, il marque face à Madagascar. Rapidement, il devient une star au Kosovo, où il est affublé du surnom de «Messi du Kosovo». Sur les réseaux sociaux également, sa cote s’envole si bien qu’aujourd’hui il compte plus de 200 000 followers sur Instagram.

Un dribbleur fou à la marge de progression importante.

Mais après un état de grâce de plusieurs mois en Belgique son temps de jeu s'est réduit, si bien qu’à l’hiver 2019 il signe en Suisse du côté du FC Bâle après avoir eu quelques contacts avec des clubs de Ligue 1. Malgré un temps de jeu là encore limité en début de saison, l’international kosovar gagne en maturité et parvient à se signaler en championnat et en Ligue Europa, où il est régulièrement élu homme du match. Ses qualités de dribbleur et sa faculté à éliminer ses adversaires dans de petits périmètres font des ravages en Suisse, mais aussi en Équipe Nationale où il compte déjà 17 sélections. Prêté avec option d’achat par Genk à Bâle, le milieu offensif gaucher, capable d’évoluer aussi bien en soutien d’un attaquant que sur un côté, ne devrait pas rester en Suisse. Son profil, ses qualités de dribble et sa capacité à éliminer font de lui un homme très convoité l’été prochain. Les médias anglais ont fait part d’un vif intérêt de Chelsea et de Wolverhampton pour Edon Zhegrova.

Selon nos informations, le joueur pencherait plutôt pour une expérience en Ligue 1, à l’instar de son coéquipier en équipe nationale, Arber Zeneli, milieu offensif du Stade de Reims. Le LOSC mais aussi l’OM ont coché son nom ces dernières semaines et avaient décidé de mettre le dossier en stand by du fait du coronavirus. Mais la saison étant terminée, ces deux clubs pourraient accélérer sur le dossier dans les prochaines semaines comme nous l’explique le représentant du joueur, Marc Van Osselaer. « En l’état actuel des choses, Edon est un joueur très convoité. Il y a des clubs anglais, italiens et des clubs français de très bon niveau qui sont intéressés. Jouer en France serait une belle opportunité pour lui, car il apprécie beaucoup ce championnat et il pense qu’il pourrait y franchir un palier dans un club qui dispose d’un beau projet. C’est un diamant brut, qui a une marge de progression immense », nous explique celui qui accompagne le joueur depuis ses 15 ans. À 21 ans, et après un parcours pour le moins atypique et tortueux, Edon Zhegrova n’aspire qu’à une chose, lancer définitivement une carrière qui ne demande qu’à exploser. Reste désormais à savoir qui raflera la mise…