PSG : Neymar, le Brésil comme thérapie

Il faut sauver le soldat Neymar. Voici la mission que s'est donnée le Brésil durant cette trêve internationale de mars. Et le pays s'emploie pour aider sa star à passer à autre chose. Car ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour l'international auriverde, critiqué violemment par certains médias et sifflé par une partie des supporters du Paris Saint-Germain après l'élimination en Ligue des Champions. Touché, l'ancien joueur du Barça avait même pris la parole pour vider son sac et tenter d'arrondir les angles.

Le Brésil vole à son secours

«Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Personne n'a levé le pied pour ça. Plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l'équipe.» Une grosse mise au point alors que les rumeurs sur son avenir se font de plus en plus insistantes et que le climat au sein du vestiaire parisien est anxiogène.

Pour repartir de l'avant et prendre une bonne grosse bouffée d'oxygène, un retour au Brésil était ce qui pouvait arriver de mieux à Ney. Sélectionné durant ce mois de mars, il a pu compter sur le soutien de tout le groupe, à commencer par Lucas Paquetá mardi. «Neymar est avant tout un type bien et un grand professionnel, doté d'un talent incroyable. Il est sans aucun doute le meilleur joueur de la sélection brésilienne. Comme le PSG a été éliminé, c'est normal de voir des critiques dans la presse et chez les supporters, mais il revient de blessure. Il va de mieux en mieux et je suis sûr qu'il jouera très bien en sélection.»

Ney soigne ses stats

Un poil plus inquiet, Tite avait confié : « nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes à l'intérieur du vestiaire, des choses particulières. Les réalités du club et celles de l'équipe nationale sont différentes. Plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leurs clubs et d'autres arrivent en confiance. Neymar est déjà habitué à jouer sous pression. » Et jeudi, le joueur, de retour avec la Seleção après sa blessure, a prouvé qu'il était parfaitement capable de la supporter face au Chili lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Si le Brésil était déjà qualifié, Ney a régalé au sein d'une attaque de feu. En forme, il a obtenu et transformé un pénalty, lui qui a été impliqué sur le deuxième but et qui a laissé généreusement son ami Coutinho marquer le second penalty. Il a aussi soigné ses statistiques puisqu'il en est à 71 buts en 117 capes. Soit six de moins que le Roi Pelé (77 buts en 92 sélections). Opta a aussi indiqué que le Brésil a remporté les 12 matches de qualification au Mondial dans lesquels Neymar a marqué. Sur cette campagne d'éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, le célèbre n°10 a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 10 apparitions.

Une soirée réussie

Une belle soirée donc pour Neymar, ovationné par le Maracanã et salué par la presse ce vendredi à l'image de Lance!, qui lui a accordé la note de 7,5. Le Parisien a été «l'un des meilleurs sur le terrain, il a montré qu'il avait peut-être résolu l'un des défauts de cette équipe brésilienne, qui est l'attaque. Avec beaucoup de mouvement, le n° 10 a réalisé une performance exceptionnelle. Il a marqué un but sur penalty». De quoi redonner le sourire à Ney, très heureux au micro de CBF TV après la fin de la rencontre. Ses propos sont relayés par GloboEsporte.

«Le Maracanã bondé m'inspire et me donne envie de tout faire, de donner du plaisir et de la joie. L'ambiance que les fans ont mise ici aujourd'hui était fondamentale pour nous». Il a ensuite évoqué sa position en attaque : «en fait, c'est un poste que j'occupe depuis longtemps, qui est un milieu de terrain gauche. J'ai échangé avec Paquetá pour le rôle de neuf. Je me sens à l'aise, je me sens bien en jouant avec Vini, qui est une star. On se comprend très bien». Suspendu face à la Bolivie suite à son carton jaune obtenu hier, Neymar ne participera pas au prochain match du Brésil. Les médias du pays se demandent d'ailleurs s'il restera jusqu'au bout du rassemblement ou s'il regagnera la capitale française, où il n'est pas épargné. Chez lui aussi à Paris, Ney espère qu'il réussira aussi à convaincre. Première étape dimanche prochain face à Lorient.