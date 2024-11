Alerte rouge au Real Madrid, l’Angleterre salue les héros de Liverpool

Grosse inquiétude à Madrid

C’était le choc de cette fin d’année 2024. Liverpool face au Real Madrid. Et bien le Real s’est fait rattraper par la cruelle réalité comme le placarde Marca. Avec cette nouvelle défaite 2-0, le Real compte 3 défaites en 5 matchs et se retrouve à peine 24e du classement. Une soirée noire pour la Casa Blanca qui inquiète de plus en plus dans le jeu. Très attendu, Kylian Mbappé est encore passé à côté de son match. Le Real Madrid a aussi perdu Eduardo Camavinga qui est sorti sur blessure hier alors qu’il était le meilleur Madrilène sur la pelouse. Touché derrière la cuisse, il va passer des examens médicaux ce matin et les premiers résultats devraient sortir en fin de matinée. Une blessure de plus dans une infirmerie déjà complète avec les absences de Militao, Alba, Tchouameni, Vinicius Jr et bien d’autres.

Arne Slot fait mieux que Jürgen Klopp !

La Slot Machine a tout écrasé et se retrouve plus que jamais leader de la phase régulière de la Ligue des Champions, placarde avec fierté The Sun ! Nouveau succès pour le Reds qui signent une 5ème victoire en 5 matchs de Ligue des Champions avec des buts de Cody Gakpo et surtout Mac Allister, mis à l’honneur par le Daily Express. Liverpool met fin à une série de 8 matchs sans victoire face au Real qui durait depuis 15 ans. Performance XXL du jeune Conor Bradley, 21 ans, qui en l’absence de Trent Alexander Arnold, a complètement verrouillé Kylian Mbappé. La presse salue également le gardien Kelleher, qui a stoppé le penalty. Le Daily Star applaudit Arne Slot pour son travail depuis le début de saison et son exploit : battre le Real, ce que Klopp n’a jamais fait en 10 ans.

Rien ne va plus pour Frenkie de Jong au Barça

Si le Barça a repris sa marche en avant en battant 3-0 Brest. Mais en coulisses, ça a chauffé pour Frenkie de Jong, sifflé lors de son entrée en jeu. Revenu de blessure, le Néerlandais a depuis perdu son statut de titulaire et n’est clairement plus en odeur de sainteté en Catalogne. La direction catalane envisage de se séparer du joueur de 27 ans l’été prochain en raison de performances jugées décevantes, ainsi que de son refus de prolonger son contrat. Le club craint qu’il ne vise à partir gratuitement en 2026, alors qu’il touche l’un des salaires les plus élevés au club. Affaire à suivre.