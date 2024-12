AC Milan : Paulo Fonseca est heureux du retour d’Ismaël Bennacer

Depuis le début de saison, Ismaël Bennacer manque à l’appel avec l’AC Milan. Ciblé cet été par l’OM et plusieurs autres formations européennes et saoudiennes, le milieu algérien avait fait le choix de rester avec les Rossoneri de Paulo Fonseca. Blessé au mollet depuis de longs mois, le joueur de 27 ans est sur le chemin du retour et pourrait même être de la partie lors des prochaines rencontres lombardes :

Un retour salué par Paulo Fonseca qui a admis que le retour de son joueur apportait beaucoup de bienfaits à son équipe : «Bennacer va bien. Bien qu’il ne soit pas encore en condition physique pour tenir 90 minutes, il est prêt à jouer et jouera. Il est très motivé, travaille avec sérieux, et apporte beaucoup d’énergie à l’équipe. En ce moment, je ressens qu’il peut être un atout important grâce à son énergie et son agressivité à l’entraînement.»