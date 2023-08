Le PSG sort du silence après les possibles départs de Luis Enrique et Luis Campos

La suite après cette publicité

Être fan du Paris Saint-Germain n’est pas exempt de tout repos. Chaque année, le club de la capitale s’illustre par son instabilité et ses rebondissements tous plus rocambolesques les uns que les autres. Rares sont les fois où le PSG n’agite pas la presse et où tout se passe comme prévu. Le début du mercato a ainsi été marqué par le feuilleton Kylian Mbappé. Le Bondynois refuse de prolonger son contrat et le PSG a donc décidé de l’écarter du groupe pro en attendant soit un départ cet été, soit une prolongation.

Dans le même temps, le mercato parisien déçoit pour le moment avec un Luis Campos qui use de son réseau avec Jorge Mendes pour recruter les joueurs. À tel point que cela commence à déranger en interne. Et un départ du dirigeant portugais est même envisagé. C’est en tout cas ce qu’annonce Le Parisien qui explique que Luis Campos est plus que jamais sur le départ. Il pourrait être démis de ses fonctions en septembre, une fois le mercato terminé. En plus d’un dernier mercato raté et de sa proximité avec Mendes, l’affaire Mbappé joue aussi contre lui.

Le club sort du silence

Comme si cela ne suffisait pas, la presse espagnole révélait ce jeudi soir que Luis Enrique pensait également à claquer la porte. Le technicien espagnol est déjà lassé par les nombreuses histoires dans la capitale parisienne. Une véritable bombe lâchée du côté de l’Espagne qui inquiète les supporters. Et devant ces nombreuses informations, le PSG a décidé de sortir du silence pour démentir toutes les rumeurs.

«Les rumeurs d’aujourd’hui sont aussi ridicules qu’elles sont complètement déplacées. Ces rumeurs n’ont aucun sens», a ainsi déclaré le club dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano. De quoi calmer un peu la tempête qui commençait à s’abattre sur le PSG alors que la saison n’a même pas encore commencé. Mais encore une fois, Paris montre encore une fois son instabilité et à quel point il est difficile de trouver un climat apaisé depuis le rachat de QSI.