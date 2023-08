Luis Enrique pense déjà à quitter le PSG !

La suite après cette publicité

5 juillet. Luis Enrique devient le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain et doit gérer une saison 2023-2024 avec le même objectif : remporter enfin la Ligue des champions, qui avait notamment échappé au club de la capitale à l’été 2020 avec une défaite en finale face au Bayern Munich sur la plus petite des marges. Pour l’aider à construire son équipe, la direction francilienne met les moyens et s’est offert pas moins de huit recrues depuis le début du mercato estival.

Parmi tous ces noms, on retrouve des investissements comme Manuel Ugarte (60 M€), Lucas Hernandez (45 M€), Kang-in Lee (22 M€), ou encore l’arrivée attendue d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone (50 M€). Pourtant, l’entraîneur espagnol doit aussi gérer le feuilleton Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin 2024 et dont l’avenir est toujours aussi flou, un an après sa prolongation. Rajoutons à cela l’embarras autour de Luis Campos, dont l’influence pose question au sein du club.

L’Espagnol pense déjà à partir

Mais à en croire les dernières informations de Marca, tous ces soucis internes trottent dans la tête du nouvel entraîneur parisien, qui penserait déjà à quitter le navire, moins d’un mois après son intronisation. Le quotidien espagnol ajoute également une incertitude de Rafael Pol, un de ses adjoints, qui pourrait déjà mettre un terme à son aventure parisienne pour des problèmes personnels. Néanmoins, le coach de 53 ans continue de patienter, en espérant que la situation évolue.

Un nouvel épisode présenté par la presse espagnole qui s’ajoute à un feuilleton, polluant ainsi la préparation estivale des champions de France lors de sa tournée au Japon et en Corée du Sud, qui se sera clôturée par une belle victoire des coéquipiers de Neymar Jr face à Jeonbuk Motors (3-0). Une éclaircie dans le ciel parisien, alors que l’ancien tacticien du FC Barcelone continue de demander des recrues de taille pour renforcer au mieux son effectif et enfin aller chercher la première Coupe aux grandes oreilles…