Almeria : le flop de l’OM Luis Suárez accusé d’agression envers son ex-conjointe

Luis Suárez est dans la tourmente. L’avant-centre d’Almeria, passé par Grenade et l’Olympique de Marseille, fait actuellement l’objet d’une enquête pour des accusations graves portées par son ex-partenaire. Selon Ideal, un juge de Grenade a examiné des faits présumés de harcèlement et d’agressions physiques et psychologiques qui se seraient déroulés sur une période de cinq ans. Des comportements de contrôle excessif, comme le fait de l’avoir enfermée chez elle pendant ses entraînements et des violences sexuelles, lui sont également reprochés.

La plainte a été déposée le 4 décembre dernier auprès de la police espagnole. Le joueur de 27 ans a ensuite été arrêté le 11 décembre pour témoigner devant la justice. Il a, depuis, été libéré sans caution, mais reste sous contrôle judiciaire. Ni le meilleur buteur de Liga 2, ni son club, n’ont encore fait de déclarations publiques concernant ces allégations.