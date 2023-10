Séville : Mariano Diaz pose déjà problème

La suite après cette publicité

Un rendez-vous manqué. Entre Mariano Diaz et le Séville FC, l’histoire d’amour aurait pu commencer à l’été 2018. Auteur d’une super saison du côté de l’Olympique Lyonnais, le Dominicain, qui avait marqué 21 buts et délivré 5 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues, avait voulu retourner en Espagne puisqu’il avait le mal du pays. L’ancien joueur du Real Madrid avait tapé dans l’œil de Séville, très intéressé par son profil. A deux doigts de s’engager avec les pensionnaires du stade Ramon Sanchez Pizjuan, Mariano a finalement changé d’avis lorsque les Merengues sont venus frapper à sa porte.

Enfin uni à Séville

Désiré par Julen Lopetegui, l’attaquant est retourné au sein de la Casa Blanca. L’écurie madrilène disposait d’une option de rachat. Mais le come back de Mariano n’a pas été une franche réussite. Remplaçant aux yeux de ses différents entraîneurs, il a passé pas mal de temps à l’infirmerie. Invité à s’en aller à plusieurs reprises, il n’a pas voulu quitter la capitale ibérique. L’an dernier, il a donc honoré sa dernière année de contrat. Une saison au cours de laquelle il a joué 11 matches toutes compétitions confondues (0 but). Libre et sur le marché, il a patienté avant de retrouver un point de chute.

Et c’est à Séville qu’il a donc enfin posé ses valises. Il a annoncé vouloir revenir au niveau affiché à Lyon. «Oui, je peux retrouver cette version. Je n’en ai pas eu beaucoup minutes ces dernières années mais c’est pour cela que je viens à Séville, pour me sentir à nouveau footballeur et donner le meilleur de moi-même. Je pense que le FC Séville est l’endroit idéal pour retrouver à nouveau mon meilleur niveau. Comme c’est un grand club, nous jouons les meilleures compétitions et j’espère m’épanouir ici. Je me sens très excité. Ce que je veux, c’est enfiler le maillot et tout donner sur le terrain.»

Une histoire qui débute mal

Le Dominicain, qui a recalé l’OM cet été, est déterminé, lui qui a retrouvé son ami Sergio Ramos avec lequel il a joué au Real Madrid. «Nous avons déjà parlé et nous arrivons avec le même objectif, mordre et donner le meilleur de nous-mêmes.» Mais il n’en a pas eu vraiment l’occasion. Arrivé le 1er septembre en Andalousie, le footballeur de 30 ans était juste physiquement. Il a dû attendre le 20 septembre pour disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. C’était face à Lens en Champions League (1-1, 11 minutes jouées). Blessé (déchirure à l’adducteur), il a passé une semaine à l’infirmerie (2 matches manqués). De retour le 29 septembre face au Barça (défaite 1 à 0), il a joué 16 minutes. Quelques jours plus tard, on a appris qu’il était à nouveau sur le flanc.

Souffrant d’une blessure musculaire, Mariano ne s’entraîne toujours pas avec le groupe sévillan. Le staff espérait qu’il serait apte pour être dans le groupe pour affronter le Real Madrid ce week-end. Mais AS est très pessimiste et assure qu’il ne retrouvera pas son ancien club. Sa nouvelle absence est un problème pour Diego Alonso, qui ne disposera que de deux attaquants face à Madrid (Rafa Mir, Youssef En-Nesyri). Pas encore décisif avec son nouveau club (0 but, passe décisive et titularisation), l’avant-centre, qui a donc joué 27 minutes depuis le début de la saison, connaît des débuts compliqués. Une nouvelle galère après plusieurs années difficiles à Madrid.