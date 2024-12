Marcel Desailly serait ruiné

Au mois de mars dernier, la justice avait ordonné à Marcel Desailly de se soumettre à un test ADN, dans le cadre d’un litige qui l’oppose à son ancienne maîtresse, Cosma. Cette dernière clamait que le champion du monde 98 était le père de sa petite fille de 10 ans, Victoria, dont il s’était éloigné. Le mois dernier, Le Parisien révélait que les examens ne laissaient d’ailleurs peu de place au doute : « la probabilité de paternité est supérieure à 99,99999% », écrivaient ainsi les biologistes dans leurs analyses. Mardi prochain (le 10 décembre), une audience est donc programmée au tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la reconnaissance de la paternité de l’ancien joueur des Bleus. Au cours de celle-ci devrait également être évoquée la demande de la mère de la petite Victoria, qui réclame une pension alimentaire de 5 000 euros par mois au champion du monde 98.

Problème : Marcel Desailly se dirait quasi ruiné selon Le Parisien. Le quotidien a eu accès à certains documents, prouvant que l’ex-international français touchait autour de 8 600 euros mensuels grâce à ses activités de consultant chez BeIN Sports, qui lui avait par ailleurs versé une prime de 42 650 euros à l’occasion du Mondial 2022. Mais depuis son départ de la chaîne au mois d’août 2024, l’avenir professionnel de Desailly serait « des plus incertains » selon son avocate Me Françoise Majnoni d’Intignano, qui affirme que son client n’est pas « un richissime footballeur et homme d’affaires, comme Mme Batista de Alcantara tente de le faire croire. ». Pour redresser sa situation financière, l’ancienne star tricolore ne pourrait même pas compter sur ses sociétés, dont il ne percevrait pas la moindre rémunération, toujours selon Le Parisien. Il serait également visé par un redressement fiscal de 257 000 euros, et devrait 5 000 euros chaque mois au fisc français. De son côté, Cosma Batista de Alcantara remet en cause la version de l’ancien joueur, qui aurait déjà versé des pensions alimentaires pour sept enfants ces dernières années.