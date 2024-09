Vidéo, OM : le bijou de Mason Greenwood à l’entraînement

Arrivé dans la cité phocéenne cet été, Mason Greenwood, accusé par le passé de violences physiques et sexuelles sur sa compagne, s’est attiré les foudres de nombreux observateurs et supporters. Pour autant, celui qui ne devrait pas faire son retour en sélection anglaise a d’ores et déjà marqué les esprits en Ligue 1. Auteur de cinq buts et une passe décisive après trois journées, l’ancien joueur de Manchester United brille de mille feux.

Alors que la trêve internationale occupe actuellement l’espace médiatique, le nouvel homme fort de l’OM continue, malgré tout, de faire parler de lui. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’OM a ainsi diffusé le dernier bijou de l’Anglais de 22 ans à l’entraînement : une magnifique frappe enroulée du pied droit terminant dans la lucarne. Oui, Mason Greenwood est en forme en ce début de saison…