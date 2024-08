L’offre de l’OL pour Carlos Forbs dévoilée

Loin d’en avoir terminé avec son mercato estival, l’Olympique Lyonnais s’apprête à se séparer d’Ernest Nuamah, arrivé il y a tout juste un an entre Rhône et Saône et annoncé en partance pour la Premier League. Pour préparer le possible départ du Ghanéen, le club rhodanien s’est penché du côté des Pays-Bas pour dénicher son successeur et a ciblé Carlos Forbs.

Comme nous l’avons indiqué plus tôt dans la journée, l’OL aurait même déjà formulé une première offre au géant néerlandais pour s’attacher les services de l’ex-talent de Manchester City (3 buts, 5 passes décisives pour 38 matchs toutes compétitions confondues). Et d’après les indiscrétions du média local De Telegraaf, celle-ci serait estimée à 15 millions d’euros pour l’attaquant de 20 ans, débauché par les Lanciers pour un montant pratiquement similaire l’été dernier.