Le Bayern Munich se fait détruire par la presse allemande, MU a trouvé son nouvel entraîneur

Un Bayern «fragile» !

Une énorme surprise est arrivée hier soir en Ligue des Champions, c'est la chute du Bayern Munich à Villarreal (1-0). Les Bavarois étaient pourtant les grands favoris face au sous-marin jaune, mais ils n'ont jamais réussi à prendre le dessus et à marquer. «La menace d'une élimination», rapporte Kicker ce jeudi matin. Le journal allemand n'hésite pas à critiquer le Bayern dans son édition du jour. «Fragile défensivement, trop inoffensif offensivement», tels sont les mots utilisés par le média qui ajoute que le club de Munich est désormais «sous pression». Ce résultat surprise fait bien entendu la Une de nombreux titres de presse au pays, à l'instar de Bild qui parle aussi de «menace de l'élimination». Même son de cloche en couverture d'Abendzeitung qui pense que ce sera chaud pour le match retour. Du côté de l'Espagne aussi on parle de la victoire de Villarreal et le constat est identique «Le Bayern sort en vie», titre ainsi AS dans ses pages intérieures. Car le club allemand aurait pu finir avec une addition encore plus salée.

Ten Hag à MU !

L'info du jour outre-Manche, c'est celle qui concerne le futur coach de Manchester United. Comme le rapporte le Daily Express, Les Red Devils ont trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam pour faire venir Erik ten Hag, pour qu'il devienne le prochain entraîneur de l'équipe mancunienne. United va racheter la dernière année de contrat d'Erik ten Hag, pour environ 2M€. Une info qui fait grand bruit en Angleterre forcément comme avec le Daily Mirror qui titre comme l'Express, «Erik le rouge». L'actuel coach des Ajacides fait aussi la Une du Daily Star. «Ten Hag dans le sac», titre le quotidien anglais. Il arrivera donc après la fin de saison à Manchester.

Où ira Dybala ?

En Italie, l'avenir de Paulo Dybala fait encore parler. «Premier League ou Milan, le choix de Dybala», résume ainsi le Corriere dello Sport. Car d'après le quotidien transalpin, deux clubs anglais s'intéressent à l'Argentin et se seraient positionnés sur le dossier, alors que l'Inter est également très chaude sur lui. Dans le reste de la presse italienne, on parle aussi mercato comme ici en Une de Tuttosport qui évoque une «flèche tirée» par la Juve pour Renan Lodi de l'Atlético de Madrid. D'après le média, si Alex Sandro venait à quitter le côté droit de la Vieille Dame, les Bianconeri voudraient le remplacer par un autre Brésilien, en la personne de Lodi de l'Atléti. Encore du mercato à propos de la Juve en couverture de La Gazzetta dello Sport ce matin. Le journal au papier rose explique ainsi que le club turinois a trouvé un ami pour Vlahovic et a choisi Giacomo Raspadori, pour l'après Dybala. Mais pour se l'offrir il faudra débourser une coquette somme, environ 30 M€.