FC Barcelone : le départ d'Antoine Griezmann à l'Atlético serait bouclé !

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais confirmé. Durant la dernière assemblée générale des socios, le FC Barcelone a fait le bilan de ce dernier mercato estival. On retrouve le nom d'Antoine Griezmann, alors qu'il entamait sa deuxième année en prêt du côté de l'Atlético de Madrid : en effet, le champion du monde 2018 appartiendrait désormais définitivement aux Colchoneros.

Listé aux côtés d'ex-Blaugranas comme Coutinho, Puig ou encore Jutgla, le Français n'est donc plus un contingent barcelonais. Un passage qui résonne quelque peu comme un échec pour l'international français, lui qui va pouvoir désormais pleinement se consacrer à défendre les couleurs des Madrilènes. Ces derniers auraient d'ailleurs trouvé un accord total avec les Blaugranas pour un transfert estimé à 20 M€ hors bonus.

Un joli coup financier pour Alemany

Durant cette réunion entre dirigeants catalans et socios, le directeur du football du Barça Mateu Alemany s'est félicité de ce départ, qui vient alléger considérablement les finances du club : «L’opération Griezmann s’est conclue. Une magnifique opération économique pour nous. Griezmann et Coutinho rapportent chacun 20-25 millions selon les bonus. On réalise une économie de salaire très importante.» Avant l'intervention de Joan Laporta : «s'il revenait, nous devions payer 36 millions correspondant à son salaire. C'était un drame»

Acheté à 120 millions d'euros durant l'ère Bartomeu, l'international tricolore (110 sélections, 42 réalisations) ne laissera pas la plus belle des empreintes en Catalogne. Il aura défendu les couleurs blaugranas à 102 reprises toutes compétitions confondues, pour 35 buts et 17 passes décisives, remportant une Coupe d'Espagne lors de la saison 2020/2021. Il va donc retrouver le maillot rouge-et-blanc, qu'il a déjà arboré 11 fois, pour 3 buts et 2 offrandes entre la Liga et la Ligue des champions.