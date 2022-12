CdM 2022 : Hervé Renard consultant pour beIN SPORTS jusqu'à la fin de la compétition

La suite après cette publicité

Auteur d'un beau parcours sur le banc de l'Arabie Saoudite malgré l'élimination en poule de la Coupe du Monde au Qatar derrière l'Argentine, la Pologne et le Mexique, le sélectionneur des Faucons verts Hervé Renard aura de quoi faire jusqu'à la mi-décembre malgré tout. En effet, dans un communiqué du beIN Media Group, l'entraîneur de 54 ans devrait rejoindre l'équipe de consultants de beIN SPORTS à Doha, et ce jusqu'à la fin de la compétition.

Après avoir notamment mené les Saoudiens lors de la victoire de prestige face à l'Albiceleste (2-1), l'ancien technicien de la Côte d'Ivoire et de la Zambie retrouvera notamment son ex-capitaine Medhi Benatia, qu'il a connu au Maroc entre 2016 et 2019. Sa première apparition à l'antenne sera dans le cadre de l'avant-match du huitième de finale entre les Lions de l'Atlas, l'une de ses anciennes sélections, et l'Espagne, mardi après-midi (coup d'envoi à 16h).