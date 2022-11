CdM 2022, Arabie Saoudite : le roi Salmane décrète un jour férié pour fêter le succès contre l'Argentine

La suite après cette publicité

La victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine (2-1) a surpris toute la planète football. Et si les joueurs d’Hervé Renard n’en croient sans doute pas leurs yeux, ce succès historique a également eu d’autres conséquences.

Le média Arab News indique que le roi Salmane a visiblement apprécié le succès de ses troupes puisqu’il a décidé que demain sera exceptionnellement un jour férié pour toutes les personnes vivant et travaillant en Arabie Saoudite.

#BREAKING: At the direction of King Salman, Wednesday is to be a celebratory holiday for all employees, students in #SaudiArabia after the national team won a #WorldCup2022 match against Argentina in #Qatar2022 @SaudiNT_EN https://t.co/5kg8WCNXnV pic.twitter.com/oLJfWjbMpp