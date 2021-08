Tammy Abraham débarque à la Roma pour un montant record

La suite après cette publicité

José Mourinho tient son nouvel attaquant et sa recrue majeure de ce premier mercato à la Roma. Le club italien vient d'annoncer le transfert de Tammy Abraham (23 ans). « Tammy Abraham, 23 ans, rejoint le club en provenance de Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des Champions plus tôt cette année, pour un montant de 40 millions d'euros. L'accord de transfert comprend également un certain nombre de clauses liées aux performances, basées sur les réalisations du joueur et du club. Chelsea conservera également le droit à un pourcentage sur une potentielle future revente du joueur. Abraham, quant à lui, a signé un contrat de cinq ans avec le club, soit jusqu'au 30 juin 2026. Il portera le maillot n°9 », indique le communiqué du club de la Louve.

Pour s'offrir les services de l'avant-centre anglais, le club italien a dû mettre la main au portefeuille et débourser pas moins de 40 M€, plus 5 M€ de bonus d'après la presse sur place. Avec les bonus assortis, c'est tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire de la Louve puisqu'il dépasse celui de Patrik Schick, intervenu à l'été 2018. De quoi mettre une certaine pression sur les épaules du joueur, qui prend la succession d'Edin Dzeko.

Un horizon bouché à Chelsea

Ce dernier a donc choisi l'Italie et une première expérience à l'étranger, plutôt que de rester en Angleterre, où il était pourtant courtisé. Arsenal aurait notamment bien aimé le récupérer et renforcer sa ligne d'attaque. De son côté, Chelsea a poussé pour qu'Abraham s'en aille ailleurs que dans son pays afin de ne pas renforcer un concurrent durant les joutes domestiques.

Tammy Abraham n'avait pas vraiment le choix de quitter les Blues. Formé au club, il avait d'abord été prêté dans des clubs de divisions inférieurs (Bristol City, Swansea, Aston Villa), avant de revenir par la grande porte et de devenir le titulaire de Frank Lampard en attaque. Après une saison à 15 buts en championnat lors de l'exercice 2018/2019, son horizon s'était brusquement bouché avec la venue de Werner l'été dernier, puis celle de Tuchel l'hiver dernier sur le banc.