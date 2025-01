L1 : la nouvelle idée de Labrune pour le Trophée des Champions

C’est peu dire que le Trophée des Champions, qui opposait pourtant le PSG à l’AS Monaco, n’a pas été un grand succès. Délocalisé au Qatar et joué pendant une journée de Ligue 1, il n’a pas particulièrement amélioré l’image du football français. Et c’est d’ailleurs l’un des objectifs de Vincent Labrune, président réélu de la LFP, qui souhaite donc modifier le format du Trophée des Champions. En s’inspirant notamment de ce qui se fait en Italie et en Espagne, avec leurs Supercoupes respectives.

Selon L’Equipe, le Trophée des Champions pourrait donc désormais réunir 4 équipes pour un mi-tournoi à mi-saison, exactement commen on peut le voir cette semaine en Espagne et en Italie (où l’AC Milan s’est offert le scalp de l’Inter en finale). Seraient ainsi conviés les 3 premiers de la saison précédente et le vainqueur de la Coupe de France, le tout dans un pays étranger, pour promouvoir le football français loin de ses contrées. Reste à savoir si cette idée sera validée par le Conseil d’administration de la Ligue.