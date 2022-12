Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait une annonce sur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

À 37 ans, Cristiano Ronaldo vit une période inédite dans sa carrière. Premier chômeur à disputer une Coupe du Monde en ces temps modernes, le numéro 7 de la Seleção doit jongler avec sa situation compliquée en sélection et les rumeurs sur son avenir. Dernièrement, le quintuple Ballon d’Or a été annoncé en Arabie Saoudite.

Le gouvernement saoudien ne cache plus son envie d’attirer la légende lusitanienne dans son championnat et Marca annonçait même un accord entre les deux parties sur les bases d’un contrat de deux ans et demi rémunéré à hauteur d’un peu plus de 200 M€ annuels. Une information que nous vous avions démentie. Ce qu’a également fait le principal intéressé hier soir. « Non. Ce n’est pas vrai. »

Pas de PSG pour CR7

Si CR7 dit vrai, son avenir est donc encore loin d’être scellé. Néanmoins, les pistes ne sont plus très nombreuses. Interrogé hier par Skysports sur le mercato du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt des Rouge et Bleu pour la pépite anglaise du Borussia Dortmund, Juge Bellingham. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord. »

Relancé sur Cristiano Ronaldo, NAK a, en revanche, fermé les portes du Parc des Princes à l’ancien Merengue. « Avec les trois joueurs que nous avons devant (Kylian Mbapé, Lionel Messi et Neymar, ndlr), c’est très difficile (de le recruter). Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable ». Pour ceux qui rêvaient de voir Messi et CR7 sous le même maillot, c’est raté.