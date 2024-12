Patrice Garande allume les choix du SM Caen de Kylian Mbappé

Seizième de Ligue 2 et en grande difficulté depuis le début de la saison, le SM Caen de Kylian Mbappé a décidé de démettre Nicolas Seube de ses fonctions pour le remplacer par le Portugais Bruno Baltazar. Un choix étonnant au regard du CV de ce dernier, ex-coach du Radomiak Radom en première division polonaise et très méconnu en France. Sur ses réseaux sociaux, Patrice Garande, ancien technicien du club Caen (2012-2018), a d’ailleurs vivement critiqué cette décision.

La suite après cette publicité

«Donc, pour incarner le projet du SM Caen on va chercher un entraîneur étranger qui a changé de club chaque saison, on vire Nicolas Seube sans aucune considération (humaine et professionnelle). Il y a de quoi être inquiet, tant sur le fond que sur la forme», a ainsi lancé l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre.