Le Racing Club de Strasbourg annonce cinq départs

Décidément le Racing Club de Strasbourg aura un tout autre visage la saison prochaine. Alors que le départ de Thierry Laurey a été annoncé ce lundi, c'est aujourd'hui des départs au sein de l'effectif professionnel qui ont été officialisés.

Le club a annoncé aujourd'hui les départs de Lamine Koné (32 ans), Lionel Carole (30 ans), Ismaël Aaneba (21 ans), Kevin Zohi (24 ans) et Idriss Saadi (29 ans), dont les contrats arrivaient tous à expiration le 30 juin prochain. « Le Racing les remercie et leur souhaite toute la réussite possible pour la suite de leur carrière », déclare le club.