Strasbourg officialise le départ de Thierry Laurey !

C’était annoncé depuis quelque temps maintenant, c’est désormais officiel : Thierry Laurey n’est plus l’entraîneur de Strasbourg. Après cinq ans passés en Alsace et après avoir fait monter le club en Ligue 1 puis l’avoir maintenu, le technicien français de 57 ans n’a pas prolongé son contrat. Le club a officialisé son départ ce lundi, un jour après la fin du championnat.

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de ne pas prolonger le contrat de son entraîneur, Thierry Laurey. Après cinq années marquées par une montée en Ligue 1, une victoire en Coupe de la Ligue, et quatre maintiens, une page se tourne », peut-on lire dans ce communiqué. Le président Marc Keller a également réagi. « Avec Thierry, nous avons vécu une très belle aventure, avec des moments forts et des périodes plus difficiles durant lesquelles le club est toujours resté soudé. Nous allons vivre une cinquième saison de suite en Ligue 1, et je remercie Thierry d’y avoir contribué. Je rends hommage à son professionnalisme et à son engagement. »