Indice UEFA : la France envoie un signal fort

Au coeur du mois de février, les Pays-Bas sont venus titiller la France pour la quête de la fameuse cinquième place de l’indice UEFA. Ce fameux rang qui permet au pays concerné de bénéficier de quatre places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais dès que l’adversité a été plus rude, les clubs néerlandais ont volé en éclat. Alors qu’ils étaient encore quatre au tour précédent, le Feyenoord, le PSV, l’AZ et l’Ajax ont tous été éliminés cette semaine.

La suite après cette publicité

Une aubaine pour la France, qui a de son côté tenu son rang et qui a désormais l’assurance de conserver sa cinquième place à l’issue de la saison. Si le LOSC, qui a été l’un des grands artisans au niveau du nombre de points marqués à l’indice UEFA cette saison, a été éliminé par le Borussia Dortmund à domicile 1-2 alors qu’ils avaient réalisé une belle performance en Allemagne, les deux autres formations françaises en lice cette semaine n’ont pas déçu.

Le PSG et l’OL vont permettre à la France de creuser l’écart sur les Pays-Bas

Que dire du PSG qui a réalisé l’exploit de s’imposer à Anfield Road (0-1) face au leader incontestable de la Premier League, Liverpool. S’il a fallu une séance de tirs aux buts pour départager les deux formations, le club coaché par Luis Enrique a prouvé qu’il pouvait aller très loin dans la compétition. Au tour suivant face à Aston Villa, le futur champion de France devrait encore marquer des points à l’indice et ainsi lui permettre de devancer le Portugal, qui n’a plus aucun club qualifié et qui est placé juste devant la France au classement de l’indice UEFA sur la saison en cours (16,250 pour le Portugal contre 16,214 pour la France).

La suite après cette publicité

Si Paris sera présent au printemps, l’OL sera également au rendez-vous. Le club rhodanien n’a fait qu’une bouchée d’une très faible équipe du Steaua Bucarest, qui en a pris 4 au Groupama Stadium. Là encore, la bande à Rayan Cherki n’a pas failli et sera bien là en 1/4 de finale. Et il faudra se défaire d’une équipe de Manchester United capable du pire comme du meilleur dans cette compétition. S’il parait quasiment impossible de revenir sur l’Allemagne qui dispose de son côté de trois qualifiés contre deux pour la France, cette dernière voudra malgré tout bien terminer la saison histoire de creuser l’écart face aux Pays-Bas pour les saisons à venir puisque rappelons-le c’est le classement de l’indice UEFA sur cinq saisons qui compte.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 14/03/2025 :

-1. Angleterre 24,250 points (5/7)

-2. Espagne 21,678 points (6/7)

-3. Italie 19,937 points (3/8)

-4. Allemagne 17,921 points (3/8)

-5. Portugal 16,250 points (0/5)

-6. France 16,214 points (2/7)

-7. Belgique 15,650 points (0/5)

-8. Pays-Bas 15,250 points (0/6)

-9. Grèce 12,687 points (2/4)

-10. Norvège 11,062 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 109,982 points

-2. Italie 95,293 points

-3. Espagne 92,239 points

-4. Allemagne 85,831 points

-5. France 71,379 points

-6. Pays-Bas 67,150 points

-7. Portugal 62,266 points

-8. Belgique 56,850 points

-9. Rep.Tchèque 44,100 points

-10. Turquie 43,900 points