OL : Peter Bosz justifie sa punition contre Lucas Paqueta

Arrivé plus d'une minute en retard à la causerie d'avant-match, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais avait été puni par son entraîneur Peter Bosz, qui a décidé de l'écarter du onze titulaire avant de le faire entrer à l'heure de jeu. Le Brésilien s'est montré décisif en inscrivant le troisième but des Gones pour donner l'avantage aux siens face au Sparta Prague (victoire finale 4-3). En conférence de presse, le technicien néerlandais est revenu sur sa punition et ne regrette pas du tout cette décision.

« Cela ne doit pas arriver mais c'est arrivé. Il a vu les conséquences. Je pense que c'est clair. Il y a des règles pour tout le monde. Pour moi, c'est très logique. S'il n'y a pas de structure en dehors du terrain, comment je peux leur demander d'en avoir une sur le terrain? Si tu es en retard sur le pressing, tu ne pourras pas gagner les matchs. Pendant l'entraînement, je demande la concentration sinon on ne peut pas progresser. Je crois que c'est normal », a-t-il déclaré avant d'affronter l'OGC Nice demain en début d'après-midi (13h).

