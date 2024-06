Florian Maurice est arrivé à Nice

Ça se précise sur la Côte d’Azur. Francesco Farioli parti à l’Ajax Amsterdam, l’OGC Nice est en passe d’accueillir son successeur à savoir Franck Haise. S’il reste encore quelques détails à régler, l’arrivée du coach de 53 ans est en très bonne voie tout comme celle de Florian Maurice.

Après quatre ans de bons et loyaux services au Stade Rennais, Florian Maurice s’apprête à quitter les Rouge et Noir pour rallier le Gym. Appelé à remplacer Florent Ghisolfi, qui officie désormais à Rome, le dirigeant breton était à Nice ce mercredi et devrait prochainement endosser le rôle de directeur sportif des Aiglons.