Real Madrid : le plan d’Endrick pour tout écraser

Du côté de Madrid en ce moment, tout le monde ne parle que de Kylian Mbappé. Après sa présentation galactique, l’international tricolore est parti en vacances. Et un autre attaquant va débarquer dans la capitale ibérique dans les jours à venir : c’est Endrick. Le joueur de la Canarinha est aussi un renfort de présent et d’avenir pour les Merengues, et un titulaire en puissance sur le moyen terme.

Le week-end prochain, le joueur formé à Palmeiras sera présenté en tant que nouveau joueur merengue. Déterminé à se faire une place parmi les Mbappé, Vinicius ou Rodrygo, au point où il a écourté ses vacances post Copa América, le Brésilien s’est déjà préparé depuis plusieurs mois pour arriver à Madrid dans les meilleures conditions possibles, comme le révèle Relevo.

S’inspirer des meilleurs

Il a ainsi décidé de faire comme Vinicius Jr et Rodrygo Goes, qui sont ses mentors. Il s’est ainsi déplacé du côté de la capitale plusieurs fois, afin de voir comment s’entraînent et récupèrent ses deux compatriotes. Il veut copier les méthodes de ses coéquipiers de la Canarinha, et il s’intéresse aussi à leur nutrition et à ce qu’ils font sur son temps libre.

Il a aussi commencé à apprendre l’espagnol depuis des mois déjà pour faciliter son adaptation dans le vestiaire et dans sa vie privée. Son objectif effectivement est de s’intégrer très vite dans le vestiaire madrilène, et de s’y sentir apprécié, lui qui sait que dans un tel contexte, il est important de se sentir à l’aise auprès des coéquipiers. On devrait donc rapidement voir si ce plan a été efficace, ou non…