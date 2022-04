JT Foot Mercato : Manchester United va offrir une sacrée recrue à son nouveau coach

La suite après cette publicité

Manchester United compte gâter son futur coach

L'actuel entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, a demandé à ses prochains dirigeants une recrue, qu'il connaît bien d'après les informations du média anglais The Sun. Actuellement sous les ordres du technicien néerlandais à l'Ajax Amsterdam, le Brésilien Antony pourrait aussi devenir un Red Devil. Et selon le quotidien anglais, l'Ajax pourrait accepter de laisser filer son joueur, mais en échange d'un chèque d'au moins 60 M€ ! Au passage, Ten Hag aurait demandé à ses dirigeants de boucler au plus vite cette opération, car il pourrait y avoir de la concurrence sur ce dossier.

Les trois options qui s'offrent à Robert Lewandowski

La gestion du dossier Robert Lewandowski fait pas mal de bruits du côté du Bayern ces derniers jours. Comme l'évoque Sky Sports, l'option la plus probable en ce moment pour l'attaquant polonais, c'est de prolonger son contrat avec le Bayern. Sauf qu'il faudra trouver un accord sur le salaire, vu que le Polonais réclamerait une grosse augmentation. Autre option, celle de rester un an de plus, jusqu'à la fin de son contrat et donc de pouvoir partir libre et de signer où bon lui semble. Enfin, dernière possibilité, celle de partir cet été, et donc d'être transféré, au Barça par exemple. Et justement d'après Kicker, le Bayern aurait revu ses exigences à la baisse, puisqu'une somme de 40 M€ pourrait suffire.

La grosse enveloppe de l'AC Milan au prochain mercato

Comme annoncé ce lundi, l'AC Milan est officiellement entré en négociations avec la société Investcorp, un fonds d’investissement basé à Bahreïn, pour une vente d'environ 1 milliard d'euros. Une sacrée somme qui sera suivie d'une très belle enveloppe pour le prochain mercato. D'après La Gazzetta Dello Sport, les futurs propriétaires vont vouloir frapper fort. On parle ici d'au moins 300 M€ investis sur le prochain marché des transferts. De quoi s'offrir plusieurs recrues de choix.