Le Real Madrid prépare une révolution hivernale pour ses jeunes pousses

Le Real Madrid est habitué à côtoyer les sommets. Que ce soit l’équipe première, à la lutte pour le titre en Liga et en Ligue des Champions tous les ans, comme du côté des équipes de jeunes. Donc forcément, quand le Real Madrid Castilla pointe à l’avant-dernière place de son groupe en troisième division espagnole, et que le Real Madrid C (l’équipe B du Castilla) en quelque sorte, est dernière du sien en quatrième division, et bien ça fait tâche. Et pas qu’un peu…

Une situation jamais vue à Madrid, et surtout, considérée comme intolérable par la direction. Même s’il est vrai que les équipes dites filiales en Espagne ont avant tout vocation à donner du temps de jeu et de l’expérience du niveau semi-pro aux jeunes, plus qu’à obtenir des résultats à tout prix, le standing du Real Madrid fait que même les équipes de jeunes doivent être un minimum performantes. Raul Gonzalez, légende et coach du Castilla, a déjà confirmé son départ en fin de saison. Et comme l’indique Relevo, le Real Madrid veut tout changer dès cet hiver pour redresser la situation.

Un hiver animé

Le Real Madrid a ainsi l’intention de recruter des joueurs. Une évidence diront certains, puisque c’est la solution habituellement envisagée par les clubs lorsqu’ils vont mal. Mais quand il s’agit d’équipes B, c’est bien plus rare, surtout à Madrid, où on se limite généralement à 2 ou 3 joueurs venus d’ailleurs comme ce fut le cas de Fede Valverde à l’époque par exemple, et on compte surtout sur des jeunes du cru passés par les U19 avant.

Un mercato agressif pour sauver un bateau à la dérive est donc à prévoir selon le média espagnol. Le club, qui n’avait par exemple fait venir aucun joueur pour le Castilla ni le Real Madrid C l’été dernier, est donc déjà à la recherche de renforts et étudie de nombreuses options sur le marché déjà. Et tout indique qu’il s’agira, a priori, de joueurs plus expérimentés et potentiellement plus âgés que ceux qui sont dans l’effectif. Ce qui pourrait donc ouvrir les portes à des joueurs qui ont donc déjà de l’expérience en Liga ou ailleurs en Europe…