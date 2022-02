L'OM va sanctionner Alvaro pour sa sortie médiatique !

Indéboulonnable la saison dernière, Alvaro Gonzalez vit cette fois tout l'inverse à l'OM. Régulièrement écarté par Jorge Sampaoli, le défenseur espagnol traîne son spleen et l'a d'ailleurs fait savoir au cours d'une interview accordée à AS : «ce que je sais, c'est qu'ils m'ont prolongé et à partir de là, des problèmes de toutes sortes ont commencé. J'ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu'ils puissent signer un joueur (Amine Harit) et même si cela m'a fait mal, je l'ai fait parce que je suis le troisième capitaine de l'équipe et j'ai compris que je devais faire ces choses pour le club. J'ai tout fait pour que tout le monde puisse être inscrit. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j'ai tout donné pour le club, j'ai traversé vents et marées. Plus tard, ils ont voulu me faire partir d'une mauvaise manière», a ainsi regretté l'Espagnol.

Une sortie médiatique lourde de sens qui n'a cependant pas été appréciée en interne. Dans cette optique, La Provence précise que dès l'interview parue, Pablo Longoria a ainsi téléphoné à Alvaro pour lui demander des explications. Gêné face à son président, le défenseur marseillais aurait alors précisé que les propos relayés ne traduisaient pas le fond de sa pensée. Par ailleurs, le média phocéen souligne qu'au sein du club, on précise que le joueur n’a pas baissé son salaire, tout du moins pas comme il l'entend : «c’est un report, il ne perd pas d’argent, il n’a pas 1€ de moins», remarque-t-on au centre RLD, en reconnaissant malgré tout le beau geste d'Alvaro. À noter enfin qu'il ne devrait pas figurer dans le groupe convoqué par Jorge Sampaoli pour le déplacement de l'OM à Metz, ce dimanche à 20h45, et ce en attendant un autre rendez-vous prévu en début de semaine prochaine...