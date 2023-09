Atalanta : Sead Kolasinac compare Tudor et Gasperini

La suite après cette publicité

Agé de 30 ans, Sead Kolasinac dispose d’une carrière riche à travers l’Europe. Formé à Schalke 04, le défenseur gauche international bosnien (55 sélections) a joué en Allemagne, son pays natal, en Angleterre et avait même découvert la France la saison passée du côté de Marseille. Homme de base d’Igor Tudor, le natif de Karlsruhe a disputé 58 matches avec les Phocéens en seulement une saison sur la Canebière.

Désormais en Italie du côté de l’Atalanta Bergame, Kolasinac a été présenté ce lundi à la presse. Interrogé sur les différences entre son ancien entraîneur croate et son nouveau coach, Gian Piero Gasperini, le transfuge d’Arsenal n’a pas été avare en compliments avec les deux hommes : «M’intégrer dans cette nouvelle réalité a été facile. A Marseille, il y avait Tudor qui jouait de la même manière et le type de football qu’on joue ici me convient. Gasperini est incroyable, je suis vraiment " J’aime bien sur le terrain et je suis heureux d’être entraîné par lui.»