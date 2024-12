OM - LOSC : le superbe but de Quentin Merlin

Avant le choc de la 15e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ce dimanche, au Parc des Princes (20h45), l’Olympique de Marseille recevait le LOSC pour un autre gros match du haut de tableau, à suivre en direct commenté sur notre site. Au Vélodrome, les Olympiens ont été sauvés par Géronimo Rulli en début de match, bien sorti devant Jonathan David (11e).

Et quelques minutes plus tard, sur une superbe sortie de balle depuis la surface marseillaise, Adrien Rabiot pouvait progresser dans la défense lilloise avant de transmettre à Quentin Merlin. Après un superbe crochet pour éviter un tacle, le défenseur phocéen pouvait ajuster Chevalier et ouvrir le score dans une ambiance de feu.