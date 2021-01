L’AC Milan fonce sur Mario Mandzukic !

Toujours leader de Serie A après 17 journées de championnat, les Rossoneri comptent bien faire bonne figure dans la course au titre cette saison. Pour cela les Milanais cherchent à se renforcer dans tous les secteurs du jeu. Alors qu’on parle beaucoup de pistes à vocations défensives (Simakan, Badé, Meïté), il semblerait que l’AC Milan se penche également sur un buteur à moindre coût en la personne de Mario Manzukic.

L’ancien Turinois, sans contrat depuis la fin de son bail avec Al-Duhail en juillet dernier, est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. Et un retour en Italie, chez le leader pourrait être intéressant. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, il y aurait en ce moment même des contacts entre les représentants du club et l’agent de l’international croate. Une piste crédible et expérimentée pour faire souffler un peu Zlatan à la pointe de l’attaque.