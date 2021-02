Chelsea : le petit tacle de Thomas Tuchel à la L1

En l'espace de quelques matches à la tête de Chelsea, Thomas Tuchel a déjà souligné une différence notable entre le football anglais et sa dernière expérience au Paris SG, en Ligue 1. L'Allemand en a parlé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Les équipes sont très disciplinées en défense, dans leur structure, dans leurs convictions et dans leur approche. Donc elles ont beaucoup confiance dans leur façon de jouer contre les grosses équipes. Tout le monde essaie de se battre contre les grosses équipes pour gagner. Personne ne se contente d'un bon match nul et peut-être d'une défaite serrée et en étant content», a-t-il lancé. À bon entendeur...