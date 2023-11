OL-LOSC : Jonathan David libéré après son but

Ce dimanche, le LOSC a confirmé sa forme du moment en battant l’Olympique Lyonnais (2-0) à l’extérieur en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, Jonathan David, qui avait hérité du brassard de capitaine, a mis fin à une disette devant le but qui durait depuis de trois mois en championnat et un déplacement sur la pelouse de Lorient (4-1), le 27 août dernier. Interrogé à ce sujet au micro de Prime Vidéo, l’international canadien n’a pas caché sa joie à l’heure de revenir sur sa réalisation, qui a notamment permis aux Dogues d’ouvrir le score au Groupama Stadium.

«Cela faisait longtemps, ça fait du bien de marquer, et quand c’est pour aider l’équipe, c’est encore mieux. Je n’ai pas douté, j’ai déjà connu une période comme celle-là en arrivant ici. J’étais habitué. Je pense que le but en sélection m’a permis de me changer les idées, de redébloquer le compteur et de me libérer, ça m’a fait plaisir. Après, le travail, le soutien des partenaires et du staff, ça m’a fait du bien», a indiqué le joueur de 23 ans qui vient donc d’ajouter un troisième but à son actif cette saison en Ligue 1.