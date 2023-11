Ligue 1 : Lille s’offre un faible OL qui retombe dans ses travers !

La treizième journée de Ligue 1 se concluait ce dimanche soir par une belle affiche entre la lanterne rouge, l’Olympique Lyonnais, et le Lille OSC qui pouvait revenir à une unité du podium. Pour cette rencontre, les Gones optaient pour un 4-3-3 avec une charnière Sinaly Diomandé - Jake O’Brien, les jeunes Skelly Alvero et Mahamadou Diawara autour de Maxence Caqueret. Devant, Tino Kadewere et Ernest Nuamah épaulaient Alexandre Lacazette. De son côté, Lille misait sur un 4-2-3-1 offensif avec le double pivot Nabil Bentaleb - Angel Gomes. Devant, Jonathan David était soutenu par Edon Zhegrova, Yusuf Yazici et Ivan Cavaleiro.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 30 13 23 9 3 1 34 11 2 Nice 29 13 10 8 5 0 14 4 3 Monaco 24 13 8 7 3 3 27 19 4 Lille 23 13 6 6 5 2 17 11 5 Reims 20 13 0 6 2 5 18 18 Voir le classement complet

La rencontre partait fort avec un centre d’Ivan Cavaleiro pour Jonathan David qui était repris par Henrique (7e) et une frappe contrée d’Edon Zhegrova (8e). Lille débutait mieux cette partie et Gabriel Gudmundsson parvenait à faire en sorte que son tir soit le premier cadré de la partie (20e). Pourtant, Lyon réagissait et Saël Kumbedi trouvait la barre après une frappe d’Alexandre Lacazette repoussée par Lucas Chevalier (23e). Cette séquence était toutefois marquée par une position de hors-jeu du capitaine rhodanien. Alors que Maxence Caqueret obtenait une nouvelle possibilité (26e), Lille profitait de la bonne période des locaux pour frapper.

L’OL incapable de réagir

D’un subtil ballon en profondeur, Yusuf Yazici transmettait pour Jonathan David dans la surface. Le Canadien n’avait plus qu’à ajuster Anthony Lopes d’un plat du pied pour lancer définitivement les débats (1-0, 28e). Touchés puis coulés, les Lyonnais prenaient un second coup sur la tête. Si Yusuf Yazici testait de nouveau Anthony Lopes (29e), le Turc initiait une nouvelle action qui débouchait sur une transversale pour Tiago Santos. D’un missile téléguidé, le Portugais venait foudroyer la lucarne droite d’Anthony Lopes (2-0, 32e). Une frappe de Yusuf Yazici qui manquait le cadre (40e) et c’est avec un gros retard que Lyon arrivait dans les vestiaires. Lille en profitait pour revenir plus fort.

Avec deux tentatives signées Hakon Haraldsson (49e) et Jonathan David (51e), les Nordistes passaient tout proche du 3-0. Finalement, on ne l’attendait plus mais l’Olympique Lyonnais faisait preuve de réaction et coup sur coup Tino Kadewere se procurait deux possibilités (58e et 59e) avant que ce soit Mama Baldé qui s’incline à son tour face à Lucas Chevalier (61e). Un temps fort non concrétisé pour l’OL qui laissait place à l’agacement en lieu et place de l’esprit de révolte. Jonathan David obtenait une possibilité peu dangereuse (75e). Quelques minutes plus tard, le Canadien tombait encore sur Anthony Lopes (82e). Dans les derniers instants, Rémy Cabella manquait lui aussi le 3-0 à bout portant. Finalement, c’est une victoire 2-0 pour Lille qui est quatrième de Ligue 1 et revient à un point de Monaco qui est troisième. L’Olympique Lyonnais reste dernier à cinq points du barragiste…