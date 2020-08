Javier Pastore évoque les raisons de son départ du PSG

Très ému un soir du 12 août 2018 où le Parc des Princes lui a rendu hommage après sa signature à l’AS Rome, Javier Pastore qui aura passé sept années sous les couleurs parisiennes a tenu à expliquer les raisons de ce départ. S'il se sentait très bien entouré au sein du club de la capitale, le temps de jeu qui lui était laissé n’était guère suffisant pour l’Argentin.

«C'était un au revoir à la fois désiré et non désiré. Footballistiquement, je sentais que j'avais besoin de changer de club. Je ne me sentais plus aussi important, je savais que des joueurs meilleurs que moi étaient arrivés. Je ne me voyais pas attendre qu'un gars soit fatigué ou blessé pour pouvoir jouer. J'avais besoin de sentir l'adrénaline de la concurrence, me battre chaque jour pour décrocher ma place pour le match» affirme El Flaco avant d'évoquer des bons souvenirs dans L'Equipe. «D'un autre côté, j'aurais adoré rester. Le président m'avait proposé trois ou quatre ans de plus et ça m'a tenté. Paris est une ville à part pour moi, je m'y suis marié, mes enfants y ont grandi, j'y ai connu les moments les plus heureux de ma vie.» Si ce dernier n'a pas pu montrer tout l'étendu de son talent comme il l'aurait voulu, fautes à des blessures récurrentes, Javier Pastore devrait néanmoins rester à jamais dans le coeur des supporters parisiens.