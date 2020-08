OM : Jordan Amavi donne de ses nouvelles

Jeudi soir, l'Olympique de Marseille annonçait l'annulation de son match amical prévu vendredi face à Stuttgart. La raison ? La suspicion d'un cas de Covid-19 dans le groupe phocéen. Quelques minutes après le communiqué officiel de l'OM, on apprenait que Jordan Amavi (26 ans) avait été testé positif au Covid-19.

La suite après cette publicité

Le latéral gauche marseillais a tenu à remercier les supporters sur ses réseaux sociaux pour les nombreux messages de soutien qu'il a reçu. « Merci pour tous vos messages de soutien, ça me fait énormément plaisir ! J’espère revenir au plus vite ! Faites attention à vous et vos proches ! ». Sa participation au match de la première journée de Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne paraît compromise.