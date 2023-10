MHSC : les révélations de Jérôme Rothen sur l’altercation entre Sakho et Der Zakarian

C’est l’affaire qui secoue la Ligue 1. Mamadou Sakho et Montpellier sont sur le point de divorcer. Le défenseur est accusé de s’être bagarré avec son entraîneur Michel Der Zakarian après s’être fait traiter de « pleureuse ». Depuis, le MHSC a annoncé la mise à pied de son joueur et les deux parties risquent de mettre rapidement un terme à leur collaboration. En attendant de connaître la suite de l’affaire, Jérôme Rothen a dévoilé les dessous de cette altercation. Une version qui dédouane un peu l’ancien joueur du PSG.

«Il (Der Zakarian) se rapproche de Mamadou Sakho, qui est très zen, très calme, même s’il n’est pas content de ce qu’il entend et de la façon avec laquelle Der Zakarian s’en prend à lui. Der Zakarian se rapproche de Sakho en lui faisant tête contre tête et en l’invectivant. Sakho, d’un réflexe et pour se protéger, le prend par le col pour le repousser, sachant que Der Zakarian l’avait déjà attrapé. Là, sans faire exprès, la chaîne (de MDZ) s’est cassée. À partir de là, les joueurs sont venus pour séparer les deux. (…) En relâchant Der Zakarian, ce dernier est tombé en arrière sur les fesses. Mais il n’y a pas eu de balayette, pas eu de coup envoyé par Sakho, qui est resté très calme tout au long de cette altercation», a-t-il déclaré sur RMC Sport.