Coupe du Monde 2022 : le Portugal crie au scandale contre l'arbitrage

C'est désormais terminé pour le Portugal. Comme l'Espagne et la Belgique, la sélection de Fernando Santos s'est également inclinée contre les Lions de l'Atlas, qui se sont qualifiés pour la première demi-finale de leur histoire (1-0). Après la défaite, les Portugais, à l'image de Ruben Dias, ont expliqué les raisons de leur défaite. «Nous connaissions parfaitement l'équipe contre laquelle nous jouions. Nous savions qu'il était difficile à pénétrer. Nous avons fini par avoir nos chances, mais perdre rend les choses plus difficiles», a d'abord expliqué Ruben Dias, au micro de la télé portugaise.

Avant de critiquer l'arbitrage de la rencontre de M. Facundo Tello. «À certains moments, nous avons dû rester exposés, un but nous aurait donné une continuité dans le jeu, malheureusement, nous n'avons pas pu y arriver. Cela a changé les décisions du jeu. Ça n'a pas marché pour nous, mais l'équipe était là et l'attitude aussi. Nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions. Le penalty ? Cela nous semblait très clair. Cela a fini par marquer la fin du match. Un match nul à ce moment-là aurait tout ramené à la case départ. C'est difficile, mais on avance».

Pepe s'en prend à l'Argentine

Mais la réaction la plus virulente a été celle de Pepe. Le défenseur portugais est revenu sur les propos de Lionel Messi, qui avait critiqué M. Mateu Lahoz après la qualification, et s'est plaint que l'arbitre choisi soit l'Argentin Facundo Tello. «Nous avons encaissé un but auquel nous ne nous attendions pas, mais c'est plus fort que moi et je vais devoir le dire. Il est inacceptable qu'un arbitre argentin arbitre notre match. Après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui parle, toute l'Argentine qui parle et l'arbitre qui vient ici pour arbitrer».

«Le feeling et l'arrogance de l'arbitre sur le terrain, je peux parier tout ce que j'ai que l'Argentine sera championne du monde (...) Qu'avons-nous joué en deuxième mi-temps ? Il n'a donné que huit minutes d'arrêts de jeu. Nous avons travaillé dur et l'arbitre donne huit minutes ? Nous n'avons rien joué en deuxième mi-temps. La seule équipe qui jouait au football, c'était nous. Nous sommes tristes. Nous avions la qualité pour pouvoir gagner la Coupe du monde et nous ne l'avons pas fait». Une réaction salée, qui va beaucoup faire parler.