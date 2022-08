La colère de l'entraîneur de Cologne après le transfert d'Anthony Modeste

La suite après cette publicité

Alors qu'Anthony Modeste s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund pour remplacer Sébastien Haller victime d'une tumeur testiculaire, le départ d'Anthony Modeste, touche son entraîneur actuel, Steffen Baugmart. Après la victoire face à Schalke 04 ce dimanche 3-1, l'entraîneur du FC Cologne n'a pas manqué de réagir sur la perte de son attaquant phare au micro de DAZN.

« Malheureusement, cela fait partie de notre travail, qu'il y ait toujours d'autres clubs qui peuvent payer plus, qui sont plus gros que nous. (…) Tout le monde peut imaginer que c'est limite et discutable pour nous du point de vue du temps. Et c'est aussi triste que ça sorte aujourd'hui. (…) Ça ne sort pas vendredi et samedi, et puis on joue, on a un match important - et puis ça sort. Ça me fait chier ! (…) Ce n'est pas la première fois que je "J'ai senti que quelque chose sort, et ce n'est pas de nous. Peu importe qui dit de la merde ensuite. Quatre heures avant le match, cela nous met dans une situation difficile. (…) (Cela) à voir avec le fair-play que vous gardez sous le couvert et n'en parlez pas grand-chose. C'est ce qui m'énerve vraiment. J'ai une bonne relation avec Tony, mais je dois encore prendre une décision. Tout le reste fait partie de l'entreprise. Nous avons pris une décision claire, nous allons nous en occuper et vivre avec. »