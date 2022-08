Anthony Modeste signe au Borussia Dortmund

La suite après cette publicité

Opéré en début de semaine en raison d'une tumeur testiculaire maligne, l'attaquant du Borussia Dortmund Sébastien Haller (28 ans) va devoir passer par la case chimiothérapie et ainsi rater la compétition durant de longs mois, comme annoncé par son club fin juillet. Si le club de la Ruhr s'est montré rassurant quant aux chances de guérison de son international ivoirien (15 sélections, 4 buts), il aura néanmoins besoin d'un autre attaquant de pointe pour pallier son absence pour la saison à venir.

Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été mentionnés par la presse européenne pour venir remplacer temporairement l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam, que ce soit Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille), Edin Dzeko (Inter Milan) ou encore Edinson Cavani (libre de tout contrat, ex-Manchester United). Finalement, le BVB n'est pas allé chercher très loin et a décidé de s'attacher les services d'un expérimenté de la Bundesliga, à un peu plus de 70 kilomètres au sud du Signal Iduna Park.

Le troisième club allemand de Modeste

En effet, comme nous vous l'annoncions dimanche dernier, le Borussia Dortmund s'est officiellement offert les services de l'attaquant français Anthony Modeste (34 ans) en provenance du FC Cologne, avec qui il avait encore un an de contrat. Le club a officialisé la nouvelle à travers un communiqué : « Le Français de 34 ans, qui quitte le 1. FC Köln pour la Strobellallee, a terminé sa visite médicale à Dortmund aujourd'hui et a signé un contrat d'un an dans la soirée ».

Les Schwarz-Gelben peuvent se targuer de l'arrivée de l'ex-international espoirs tricolore (16 sélections, 6 buts), qui connaît bien la Bundesliga. Sous les couleurs du TSG Hoffenheim et du FC Köln, le natif de Cannes, passé par l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux, a disputé pas moins de 189 rencontres dans le championnat allemand, inscrivant 89 buts et délivrant 13 passes décisives. Il reste d'ailleurs sur une excellente saison 2021/2022 avec 20 réalisations et 3 offrandes en BL.