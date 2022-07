Le Borussia Dortmund annonce l'absence pour plusieurs mois de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée comme un couperet. Le 18 juillet dernier, soit moins de deux semaines après son transfert pour 30 M€ en provenance de l'Ajax, Sébastien Haller se faisait déceler une tumeur testiculaire lors d'examens médicaux. Une très mauvaise nouvelle pour l'homme, contraint de mettre sa carrière entre parenthèses pour se soigner, et pour son club, dont le choc doit être difficile à encaisser.

Rapidement pris en charge, l'attaquant a été opéré en début de semaine et tout s'est bien déroulé, comme l'a confirmé Sebastian Kehl, le directeur sportif du BvB. Mais aujourd'hui, le club allemand apporte une nouvelle loin d'être rassurante. Il s'agit d'une tumeur maligne, donc plus difficile à soigner car elle peut se développer à l'inverse d'une tumeur bénigne. Le joueur doit passer par de la chimiothérapie.

Haller absent plusieurs mois

«Sébastien Haller (28 ans) sera absent du Borussia Dortmund pendant plusieurs mois. Les résultats histologiques ont révélé une tumeur testiculaire maligne. Haller doit donc suivre un traitement de chimiothérapie», indique le communiqué publié sur les réseaux sociaux ce samedi. Le club de la Ruhr tient tout de même à rassurer tout le monde malgré cette mauvaise nouvelle. Le joueur va bien et a de bonnes chances d'être soigné.

«Sébastien recevra le meilleur traitement possible. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de force et d'optimisme. Nos pensées l'accompagnent en cette période difficile» a déclaré Sebastian Kehl dans ce même communiqué. «Nous demandons aux médias et aux fans de comprendre que nous ne divulguerons aucun détail médical concernant le traitement de Sébastien Haller.»